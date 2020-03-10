Домушник пробрался в квартиру на Брянцева: пропали 3,5 млн рублей

Сотрудники полиции разыскивают вора-домушника, укравшего из квартиры в Калининском районе Петербурга 3,5 млн рублей.

Согласно информации главного управления МВД по Петербургу, все произошло в квартире дома №7/1 по улице Брянцева в период с 8 по 9 марта, когда 39-летняя хозяйка квартиры находилась на даче.

Вернувшись с дачи, женщина обнаружила пропажу 3,5 млн рублей и обратилась в полицию. Стражам порядка заявительница рассказала, что кто-то, отжав стеклопакет окна, проник в ее квартиру.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «домушник» обчистил квартиру повара на Репищева почти на 900 тысяч. Полицией изъяты необходимые улики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.