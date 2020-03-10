Жительница Луги нашла двухнедельный труп в ванной

В Ленинградской области задержан местный житель, которого правоохранители подозревают в убийстве своего соседа по комнате, сообщили в управлении МВД по области.

Все произошло в Луге накануне, 9 марта, в квартире дома №19А по улице Юношеской. Женщина прибиралась в квартире и во время уборки в ванной комнате, обнаружила под тряпками человеческую руку.

Прибывшие на место стражи порядка установили, что обнаруженное в ванной тело принадлежит 30-летнему мужчине.

На следующий день правоохранители задержали подозреваемый — им оказался 28-летний неработающий мигрант. Он оказался соседом по комнате убитого.

Установлено, что убийство произошло около двух-трех недель назад. Между мужчинами вспыхнула ссора, в результате которой подозреваемый нанес ножом смертельные ранения своему соседу.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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