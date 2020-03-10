15% петербурженок столкнулись с прямым отказом в работе из-за пола

На рынке труда в Петербурге все еще существует гендерная дискриминация. Порядка 15% женщин работодатели прямо заявили, что не могут взять их на работу по половому признаку. Еще 27% получили отказ по аналогичной причине, но в более завуалированной форме.

Исследование гендерной дискриминации на рынке труда провели эксперты онлайн-рекрутинг платформы HeadHunter. В опросе приняли участие 9 тыс. 421 соискатель.

С гендерной дискриминацией в Петербурге столкнулись женщины, которые претендовали на должности IT-директора, архитектора, бармена, брокера, видеомонтажера, гейм-дизайнера, логиста, мастера по ремонту оргтехники, начальника ПТО, фельдшера, юриста, сварщика, оперуполномоченного УВД и др.

Петербурженки также считают, что важную роль при трудоустройстве играет семейное положение. Так, 16% женщин признались, что испытывали трудности в поиски работы из-за наличия детей, 26% — из-за их отсутствия, 12% — при выходе из декрета. Еще 23% не могли найти работу из-за отсутствия мужа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге феминистки провели серию одиночных пикетов.