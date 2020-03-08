Феминистки 8 марта провели пикеты на Малой Садовой

Петербургские феминистки 8 марта провели серию одиночных пикетов на Малой Садовой улице. Выйти с плакатами активистки решили после того, как власти отказались согласовывать митинг на площади Ленина.

Серия пикетов стартовала в 13:00. Девушки по очереди разворачивали плакаты с надписями и лозунгами против насилия, за права и свободы женщин.

На плакатах значилось: «Нам не нужны цветы, нам нужен закон о домашнем насилии», «На 8 марта подарите свободу Юлии Цветковой. Женское тело — не порнография», «Нет дискриминации в конституции» и др.

«Мы сделали все, что могли, чтобы получить для вас площадку, и нам очень жаль, что результата добиться не удалось. Однако это — далеко не последний митинг в Петербурге в этом году, в 2020-м у нас обязательно еще будет возможность быть услышанными», — отметили петербургские феминистки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что феминистки провели танцевальный флэшмоб «Насильник на твоем пути» на Марсовом поле в Петербурге.