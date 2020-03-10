Фонд президентских грантов выделил НКО Петербурга 387 миллионов рублей

Данные средства распределятся между 97 проектами некоммерческих организаций. Комитет по молодежной политике поддержит победившие организации с их проектами и уже готовят соответствующие предложения. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

На данный момент, в городе на Неве существует 9334 некоммерческие организации. Об этом сообщила председатель Комитета Юлия Аблец. Также, она подчеркнула, что в комитете гордятся тем, как громко прозвучал Петербург на федеральном уровне.

Данные средства были выделены по результатам первого этапа заявочной компании. Он проводился до 26 февраля. Сейчас подаются заявки на второй, последний этап для 2020 года. Подача состоится до 31 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что финансирование благотворительных фондов Петербурга сократили на 15%