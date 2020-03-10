В Петербурге задержали зачинщиков драки в торговом центре

В Петербурге задержали зачинщиков драки в торговом центре
Никто не пострадал. Фото: Baltphoto

Инцидент произошел в субботу, 7 марта, около полуночи.

В полицию очевидцами была сообщена информации о происходящей драке, которая началась в торгово-развлекательном центре на Лиговском проспекте. Прибывшие сотрудники Росгвардии и полиции прекратили потасовку и разняли правонарушителей. Об этом сообщило Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате, сотрудниками правоохранительных органов было задержано трое человек — зачинщиков конфликта. Их доставили в 76 отдел полиции Центрального района. Информация о травмах или последствиях для здоровья среди участников драки отсутствует.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 — хулиганство.

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