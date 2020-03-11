Под Петербургом нашли поляну краснокнижных грибов

Под Петербургом нашли поляну краснокнижных грибов
Саркосома в Ленобласти. Скриншот видео: vk.com/grib_spb

В одном из лесов Ломоносовском района грибники нашли поляну саркосом — редких грибов, внесенных в Красную книгу природы Ленинградской области.

На поляне обнаружили около 15 грибов и еще примерно пять таких же, но уже расквашенных.

Фотографиями саркосом поделился в группе «Грибы и Грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте» грибник Антон Кубышкин. Ни одна саркосома в процессе съемки не пострадала, подчеркнул он.

«Мы напоминаем, что эти грибы находятся в Красной Книге Ленинградской области. И находятся под охраной. И очень важно для науки и ценно не потерять данный вид», — добавил грибник.

Саркосомы — грибы, вид которых сокращается в результате изменения условий существования и разрушения мест обитания. Точное их число в природе на данный момент неизвестно. Саркосомы включены в красные книги Кировской, Тамбовской, Ленинградской областей, Республики Коми и других регионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за аномальной теплой погоды в Петербурге и Ленобласти усилили защиту краснокнижных видов грибов.

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