К вечеру в Петербурге ожидаются дожди

Во второй половине дня 11 марта в Петербурге пройдут дожди и усилится ветер. Днем ожидается облачная погода и небольшой туман.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в дневное время составит от плюс 5 до плюс 7 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Во второй половине дня и ночью ожидается дождь. Возможно небольшое усиление ветра юго-восточных и южных направлений.

В четверг и пятницу осадки в Петербурге сохранятся. Обещают мокрый снег и небольшой дождь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 9 марта установлен очередной температурный рекорд. В понедельник воздух прогрелся на 0,3 градуса больше, чем пять лет назад — до 7,9 градусов тепла. Прошлый температурный рекорд был зафиксирован 9 марта 2015 года.