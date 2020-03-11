В Ленобласти проверят систему оповещения населения при ЧС

В Ленинградской области пройдет техническая проверка системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Готовность её оценят в среду, 18 марта.

Комплексная проверка будет проводиться с 11 до 13 часов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатор и правительства Ленобласти.

В проверке будут задействованы электросирены, уличные громкоговорители, телевидение, радио и автоматизированные средства оповещения органов местного самоуправления.

Местных жителей просят с понимаем отнестись к проверки, не паниковать и сохранять спокойствие. Задача проверки — подтвердить готовность и выявить технические неисправности в системе оповещения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге летом 2019 года прошла проверка системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Подобные учения проводятся каждый год на основании приказа МЧС.