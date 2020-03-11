За месяц в Петербурге ввели в эксплуатацию 122 дома

Больше всего "квадратов" ввели в Калининском районе. Фото: pixabay.com

Больше всего "квадратов" ввели в Калининском районе. Фото: pixabay.com

В Петербурге по итогам февраля в эксплуатацию ввели более 264 тыс кв. метров жилья. Речь идет о 122 домах на 5 тыс. 49 квартир, включая индивидуальное строительство.

Лидером по вводу жилья стал Калининский район, сообщает пресс-служба комитета по строительству. На него пришлось более 79 тыс. 902 кв. метров жилья, всего 1 дома на 1 тыс. 455 квартир.

На втором месте расположился Московский район. За месяц там сдано 50 тыс. 531, 60 кв. метров жилья или два дома на 1 тыс. 100 квартир.

Замкнул тройку лидеров Приморский района. На его территории в эксплуатацию ввели 37 тыс. 735,20 кв. метров жилья, всего — 11 домов на 857 квартир.

В феврале также были введены в эксплуатацию 11 объектов общегражданского назначения. Среди них торговый центр в Красносельском районе, бизнес-центр в Невском и гостиница в Петроградском.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в январе лидером по вводу жилья стал Калининский район.