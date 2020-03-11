Роспотребнадзор проверит черную питьевую воду в Усть-Луге

Роспотребнадзор проверит черную питьевую воду в Усть-Луге
Не спасают даже домашние станции очистки. Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Ленинградской области

Сотрудники Роспотребнадзора проверят качество питьевой воды в Кингисеппском районе Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители Усть-Луги жалуются на то, что из кранов течет жидкость чёрного цвета с неприятным запахом. Не спасают даже домашние станции очистки. Фильтры приходят в негодность каждые пять дней.

Правозащитники инициировали проверку Роспотребнадзора в отношении поставщика воды и администрации Усть-Лужского сельского поселения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты ведомства в течение многих лет проводили мониторинг воды в городе и пришли к выводу, что, несмотря на качество воды в водоисточнике, вода из крана отвечает всем требованиям. А вот вода в Неве является непригодной для питья.

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