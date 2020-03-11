В Пушкине мужчина избил посетителя ночного клуба

Пострадавший оказался на больничной койке после инцидента.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем сообщили в Управлении вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Петербургу. Все случилось несколько дней назад в одном из ночных клубов Пушкина. Двое мужчин по непонятной причине подрались, в результате чего одного из них госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Агрессор с места происшествия скрылся, но его удалось задержать у торгово-развлекательного центра в Колпинском районе.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка получила срок за драку в детском саду. В коридоре детского сада №45 Адмиралтейского района между подсудимой и потерпевшей произошел конфликт. Причиной ссоры стала открытая нараспашку входная дверь дошкольного учреждения.