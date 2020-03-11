Легендарный Чак Норрис отмечает 80-летие

Легендарный Чак Норрис отмечает 80-летие
В 1968 году Чак Норрис стал чемпионом мира по профессиональному каратэ в среднем весе и удерживал этот титул в течение 6 лет. Фото: Wikipedia

Звезде Голливуда, знаменитому «Техасскому рейнджеру» Чаку Норрису во вторник, 10 марта, исполнилось 80 лет.

Одним из образов, обеспечивших всемирную славу Чаку Норрису стала роль в картине Брюса Ли «Путь дракона». Сцена боя между двумя мастерами из этого фильма стала классикой кинематографа в целом и каратэ-боевиков в частности. Отметим, что на момент съемок в фильме Норрису было чуть больше 30 лет.

Другой знаковой работой актера стала роль техасского рейнджера Корделла Уокера в телесериале Лесли Грифа и Пола Хаггиса. После этого за Норрисом закрепился образ брутального, едва ли не чрезмерно мужественного и почти сверхъестественно владеющего боевыми искусствами человека. Впоследствии в интернет-пространстве возникло множество шуток на эту тему.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Данила Козловский порадовал поклонников первым совместным снимком с новорожденной дочкой.

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