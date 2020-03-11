В Петербурге похитили у банка миллиард рублей

В Петербурге похитили у банка миллиард рублей
Злоумышленников разыскивают. Фото: pixabay.com

Злоумышленники заключили 12 кредитных договоров, а деньги возвращать они не собирались.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем сообщает пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. У Российского сельскохозяйственного банка похитили около одного миллиарда рублей. Злоумышленники заключили кредитные договоры, действуя от имени юридических лиц из группы компаний «Фаэтон». Денежные средства они выводили через другие организации, не собираясь их возвращать.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге посетитель бара кинул в ноги незнакомцам украденную гранату. Мужчина был задержан. Впоследствии у него изъяли револьвер, три патрона и запал взрывателя ручных осколочных гранат.

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