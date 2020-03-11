Тимати прокомментировал скандал с Джиганом

Вот уже несколько дней Джиган (Денис Устименко) находится в клинике для наркозависимых. Отправить его туда помогла его жена Оксана Самойлова. Своих официальных комментариев жена Устименко не давала. Она лишь раз выставила в истории в Instagram фразу о том, что она не хочет просыпаться в этот день.

Неравнодушные поклонники Джигана решили узнать, что по этому поводу думает Тимати в социальной сети Instagram. Рэпер дал свой комментарий, но подробно вникать в ситуацию он не стал, как и не стал обсуждать происходящее. Тимати просто написал: «Дай Бог ему здоровья».

Не комментирует госпитализацию рэпера и Гуф, которого Джиган недавно обвинил в употреблении запрещенных веществ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Оксана Самойлова отправила Джигана в реабилитационную клинику и планирует развестись.