Оксана Самойлова отправила Джигана в реабилитационную клинику и планирует развестись

Идеальная семейная пара Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, кажется, находится на волоске от разрыва: в последнее время артист ведет себя вызывающее, а сейчас и вовсе отправился в рехаб.

Несмотря на идиллические фотографии в Instagram, счастливый отец четверых детей (из которых последний — долгожданный мальчик) не радует свою супругу и шокирует фанатов. Поклонников неприятно удивляет поведение хип-хоп исполнителя: не так давно он, находясь в прямом эфире, попросил свою пятилетнюю дочь принеси выпивку.

Кроме того, артист позволяет себе нецензурную брань и стал участником конфликта с Гуфом, которого якобы уличил в изменах жене, когда встречался с ним на просторах стриптиз-клубов. Джиган рассказал, что сейчас находится в майамском рехабе и пытается исправить ситуацию, проходя лечение от зависимости. Однако пользователи Сети предполагают, что этого Оксане будет недостаточно и поговаривают о скором разводе пары.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 18 февраля Самойлова родила Джигану долгожданного сына.