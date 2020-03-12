В Кении браконьеры убили последнюю в своем роде самку белого жирафа

В Кении браконьеры убили последнюю в своем роде самку белого жирафа
Самка белого жирафа с детенышем. Фото: кадр из видео Youtube

Жирафиху редчайшего вида и ее детеныша нашли убитыми в заповеднике кенийского округа Гарисса. Она была последней самкой белого жирафа в мире.

Как сообщает The Daily Telegraph, после того, как охотники незаконно их убили, в заповеднике остался всего один жираф этого вида — он является сыном убитой самки.

В заповеднике рассказали, что их организация является единственной в мире, занимающейся опекой белых жирафа. Произошедшее они назвали трагедией на пути к сохранению редких представителей вида.

Самка белого жирафа поселилась в заповеднике в 2017 году. С тех пор она успела дважды родить. Стоит отметить, что белый окрас жирафов вызван не альбинизмом, как многие думают, а лейкизмом. Отличить обе мутации можно по пигментации глаз — у особей с лейкизмом обычный окрас, а у альбиносов пигментация радужной оболочки отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что браконьеры убили лосиху в Пушкинском районе.

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