Стюардесса рассказала, что нужно делать во время аварийной ситуации на борту

Бортпроводница поделилась советом, который может снизить риск смерти при аварийной ситуации в воздухе.

Как сообщает Express, стюардесса рассказала, что при посадке в самолет всем пассажирам следует запомнить наиболее важные пункты из инструктажа перед взлетом. Она посоветовала запомнить, где находятся аварийные выходы, а также где можно найти спасательные жилеты и как их надеть.

Бортпроводница также поделилась информацией, о которой не всегда говорят пассажирам. Перед полетом стоит пересчитать спинки кресел до ближайшего аварийного выхода — во время задымления в кабине или отключении света знание расположения аварийного выхода может спасти жизнь.

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