Полиция поймала петербуржца, расстрелявшего иномарку

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов раскрыли дело об умышленном повреждении имущества.

Как сообщили gazeta.spb.ru в главке МВД России по городу и области, все произошло еще в конце июля прошлого года. Одним утром в полицию обратился мужчина и рассказал, что 57-летний мужчина не менее трех раз выстрелил в автомобиль Volkswagen, который двигался по улице Немкова в Ломоносове. Мужчина стрелял из самодельного карабина.

Своими действиями он причинил ущерб на сумму в 432 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Морской набережной пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона.