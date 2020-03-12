Полиция поймала петербуржца, расстрелявшего иномарку

Полиция поймала петербуржца, расстрелявшего иномарку
Мужчина стрелял по иномарке из переделанного карабина. Фото: pixabay

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов раскрыли дело об умышленном повреждении имущества.

Как сообщили gazeta.spb.ru в главке МВД России по городу и области, все произошло еще в конце июля прошлого года. Одним утром в полицию обратился мужчина и рассказал, что 57-летний мужчина не менее трех раз выстрелил в автомобиль Volkswagen, который двигался по улице Немкова в Ломоносове. Мужчина стрелял из самодельного карабина.

Своими действиями он причинил ущерб на сумму в 432 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Морской набережной пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона.

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