На Морской набережной пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона

В Петербурге задержали злоумышленника, устроившего стрельбу с балкона.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 10 марта в полицию обратилась женщина и рассказала, что с балкона 13-го этажа дома №23, корпус 2, по Морской набережной из огнестрельного оружия стреляют подростки.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции при осмотре балкона обнаружили пять гильз.

По подозрению задержан 37-летний безработный мужчина, который живет в соседнем доме. У него изъяли карабин «Вепрь 1В» и 23 патрона.

Выяснилось, что он в состоянии алкогольного опьянения вышел на общий балкон и из хулиганских побуждений выстрелил около десяти раз в воздух.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью, 4 марта, в Невском районе Петербурга неизвестный злоумышленник выстрелил в случайного прохожего. Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД, посреди ночи в полицию Невского района обратился местный житель.