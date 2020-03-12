На Просвещения подростки отобрали у мужчины наушники и сигареты

В Калининском районе Петербурга задержаны 16-летние подростки, которые ограбили местного жителя, оставив его без личных вещей.

Как сообщили в пресс-службе петербургского управления МВД России, все произошло ночью 3 марта возле дома №84/3 по проспекту Просвещения. Двое неизвестных избили 26-летнего мужчину и распылили в его сторону газовый баллончик. После они отобрали у него пачку сигарет, наушники и сбежали.

Во вторник, 10 марта, стражи порядка поймали двоих подростков, которые учатся в восьмом классе. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе парочка азиатов ограбила магазин одежды. Злоумышленница забрала 15 тысяч рублей выручки, а ее напарник силой завел потерпевшую в примерочную.