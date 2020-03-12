Строительство музейного центра в Гатчинском районе завершат лишь в 2021 году

Строительство музейного центра в Гатчинском районе завершат лишь в 2021 году
Стоимость строительства оценивается в 313 млн рублей. Фото: pixabay

Ход строительства Многофункционального музейного центра в Ленобласти проверила Счетная палата РФ. Проверка показала, что строительные работы идут с значительными задержками.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя областного правительства, согласно предварительной оценке, строительство музейного центра в селе Рождествено Гатчинского района завершится лишь в следующем году.

Источник издания сообщает, что стройка была приостановлена еще в начале прошлого года. В середине лета стало известно, что застройщик выполнил лишь 30% от запланированных работ.

Стоит отметить, что строительство Многофункционального музейного центра стоимостью в более чем 313 млн рублей было запланировано еще в 2011 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Киришах благоустроят сквер «Снегурочка» за пять миллионов рублей.

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Строительство музейного центра в Гатчинском районе завершат лишь в 2021 году