В Петербурге под домашний арест отправили продавца аккаунтов к каршерингу

В Петербурге под домашний арест отправили 21-летнего мужчину. Его подозревают в продаже десятков фейковых аккаунтов от каршеринга.

Мужчину задержали при попытке бегства в другую страну, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Подозреваемый приобрел билет в Таллин и намеревался позже уехать в Германию.

Как полагают оперативники, с июня по октябрь 2019 года мужчина зарегистрировал в интернете на подставных лиц порядка десяти учетных записей для доступа к каршеринговым сервисам. Персональные данные людей с разных регионов России он покупал за 500 рублей. Все они обращались в микрозаймовые организации, уточнили в МВД.

Учетные записи он позднее продавал через объявления в мессенджере за 2-5 тыс. рублей. При обысках в квартире у него найдено и изъято два смартфона.

Возбуждено уголовное дело по статье «неправомерный доступ к компьютерной информации». Расследование продолжается.

«Это первый уголовный прецедент в городе, связанный с продажей фейковых аккаунтов каршеринговых организаций», — добавили в пресс-службе.

Подозреваемый находится под домашним арестом. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 11 марта в Петербурге остановили каршеринговый Mercedes, у водителя которого нашли запрещенные вещества.