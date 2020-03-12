Ученые определили наиболее эффективный метод борьбы с алкоголизмом

Исследователи из Стэнфордского университета пришли к выводу, что наиболее результативной в борьбе с алкогольной зависимостью является программа «12 шагов«.
Проанализировав истории болезни десятка тысяч людей, страдавших алкоголизмом, ученые выяснили, что работа с ними по программе «12 шагов» давала самые положительные результаты и гораздо эффективнее других способов борьбы с этим недугом. Результаты исследования появились в Кокрейновской базе данных систематических обзоров.
Главный плюс программы в том, что она помогает одинаково всем людям, независимо от страны проживания, менталитета, пола и возраста. По мнению ученых, «12 шагов» так эффективны, потому, что программа ориентирована на социальное взаимодействие и эмоциональную поддержку.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России хотят внести изменения в правила продажи алкоголя.