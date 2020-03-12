Картины Рериха передадут в Петербург и Ленобласть из музеев Сербии

Сейчас недостающий лист Мирославова Евангелия находится в фондах Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге. Фото: Wikipedia

Сейчас недостающий лист Мирославова Евангелия находится в фондах Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге. Фото: Wikipedia

Сербские картины пополнят коллекции Музея-института семьи Рерихов в Санкт-Петербурге и Музея-усадьбы Н. К. Рериха. В свою очередь, российская сторона предоставит Сербии 166-й лист Мирославова Евангелия.

О планирующемся обмене культурными ценностями рассказала замминистра культуры РФ Ольга Ярилова. По словам чиновницы, картинам не потребуется реставрация, они поступят в музейные учреждения в хорошей сохранности, передает ТАСС.

Обмен важными экспонатами произойдет после оформления всей необходимой документации. Это может занять несколько месяцев: ожидается, что завершить все бюрократические процедуры удастся к лету. Таким образом, Россия получит семь работ Николая Рериха, которые оказались в Сербии во время Второй мировой войны. В Сербию же вернется единственный недостающий лист Мирославова Евангелия, которое хранится в Национальном музее Сербии в Белграде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к 2021 году в Гатчине завершат строительство музейного центра.