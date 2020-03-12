Детский сад в ЖК «Новая Скандинавия» выкупят для передачи городу

Помещение детского сада в жилом комплексе «Новая Скандинавия» в Выборгском районе Северной столицы будет выкуплено и передано во владение города.

Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего объезда Выборгского района в среду, 11 марта. В связи с банкротством девелопера, компании «Группа Прайм», встроенное в здание помещение площадью более 1200 квадратных метров, осталось незавершенным.

Оно предназначалось для обустройства внутри детского сада, но теперь будет продано на аукционе. Правда, выкупить его самостоятельно власти Петербурга не уполномочены. Глава города отметил, что в этом помещении не может быть построено ничего, кроме дошкольного учреждения, и объяснил, что с потенциальным владельцем помещения уже ведутся переговоры о передаче детсада на баланс Северной столицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор оценил работу Колледжа петербургской моды.