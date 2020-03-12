Александр Беглов посетил колледж петербургской моды в Выборгском районе

Здесь обучается более 1300 студентов по 7 специальностям, в том числе технологов-конструкторов, парикмахеров, художников по костюму и других. На базе колледжа готовится к открытию отделение дополнительного образования детей. Фото: https://www.gov.spb.ru/

Здесь обучается более 1300 студентов по 7 специальностям, в том числе технологов-конструкторов, парикмахеров, художников по костюму и других. На базе колледжа готовится к открытию отделение дополнительного образования детей. Фото: https://www.gov.spb.ru/

В рамках рабочей поездки по Выборгскому району губернатор Северной столицы Александр Беглов нанес визит Колледжу петербургской моды.

Кластер модной индустрии создали год назад, в том числе, для того, чтобы развивать проект «Санкт-Петербург — международный центр индустрии моды». На сегодняшний день Колледж петербургской моды качественно справляется с подготовкой кадров, необходимых в индустрии моды и легкой промышленности, вынес вердикт глава города после посещения учреждения.

Губернатор также подчеркнул, что 95% выпускников образовательного учреждения к моменту окончания учебы уже трудоустроены. Уже с третьего курса студенты колледжа практикуются, работая на предприятиях. Отметим, что колледж был основан в 1944 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов пока не считает необходимым отменять массовые мероприятия в городе.