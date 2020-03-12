В Ленобласти запустили адаптационные курсы для детей мигрантов

В образовательном центре в Кудрово начались специальные занятия для школьников, приехавших в Петербург и Ленобласть из стран СНГ.

Спецкурсы должны помочь ребятам лучше адаптироваться среди сверстников. В программу обучения на данный момент входят десять предметов. Важное место отдается культуре и истории Петербурга и области: среди уроков есть История России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Традиции и Этикет.

Организаторами проекта выступают Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти совместно с «Единым миграционным центром». В качестве экспериментальной площадки выбрали Кудрово, поскольку 10% учащихся там приехали из соседних стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Смирнов призвал учить девочек материнству, а не давать образование.