В Москве зафиксировали наплыв енотов

Глава отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров рассказал, что сейчас в столице буквально нашествие енотов.

Так, в московский Центр реабилитации диких животных за последнее время поступило десять особей. Чиновник отмечает, что эта ситуация была прогнозируема еще несколько лет назад. Тогда, в 2016 году, приобретали невероятную популярность контактные зоопарки, наиболее частыми жителями которых были именно еноты, цитирует РИА Новости. К тому же люди активно заводили их в качестве домашних животных.

Сергей Бурмистров объяснил, что, несмотря на милую внешность, еноты не славятся добротой и, к тому же, почти не поддаются дрессировке. Эти особенности привели к плачевной ситуации сегодня, когда от них массово избавляются. Эксперт считает, что впоследствии количество брошенных енотов будет увеличиваться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области спустя полтора месяца нашли пропавшего енота.