Семак о влиянии коронавируса на спортивные мероприятия: «Не должен страдать здравый смысл»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу эпидемии коронавируса.

«Страны, которые предпринимают меры, страдают больше. Это форс-мажор. Нужно делать всё возможное. Однако не должен страдать здравый смысл. Будем подчиняться законам. Но понятно, что футбол при пустых трибунах не такой зрелищный», — сказал главный тренер петербургского клуба, сообщает Sport24.

Из-за угрозы коронавируса товарищеский матч «Шальке-04» — «Зенит» перенесли на неоправленную дату. Матч должен был состояться 29 марта в Гельзенкирхене на стадионе «Паркштадион».

Кроме того, под ограничения попали футбольные матчи РПЛ, в том числе встреча «Зенита» с ЦСКА. Матч пройдет 22 марта. Под ограничение также попали матчи ЦСКА — «Уфа», «Локомотив» — «Оренбург» и «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Уфа».

Власти Москвы решили отменить все массовые мероприятия до 10 апреля, на которые готовились идти более пяти тысяч человек. Меры связаны с распространением коронавируса. С 5 марта Москва ввела режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире. Отмечалось, что введенные властями меры помогают избежать массового распространения вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.