В Колпино снесли торговые павильоны на Веры Слуцкой

В Колпино снесли торговые павильоны на Веры Слуцкой
Снос павильонов в Колпино. Фото: ККИ

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) снесли торговые павильоны в городе Колпино. Они незаконно занимали участок площадью более 6,5 тыс. кв. метров на улице Веры Слуцкой.

Территория площадью более 6,5 тыс. кв. метров была огорожена металлическим забором. Доступ к ней осуществлялся через шлагбаум. В границах участка располагались павильоны по продаже плодоовощной продукции, трикотажа, суши и хлебобулочных изделий, пункт охраны, открытая автостоянка и др.

Часть торговых объектов была размещена индивидуальными предпринимателями по договору с ООО «Колпинская Продовольственная база».

«Однако право частной собственности на участок с компанией прекращено по решению Арбитражного суда в феврале текущего года», — сообщили в пресс-службе ККИ.

По данным комитета, разрешение на использование участка отсутствует. Договорными отношениями с городом территория не обременена.

Фото: ККИ
Фото: ККИ

Пользователям были направлены уведомления с просьбой освободить участок, однако добровольно требования выполнены не были. В ККИ добавили, что будет проведена судебно-претензионная работа по возмещению с пользователей средств, затраченных на снос павильонов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от незаконных автостоянок освободили более 40 тыс. кв. метров

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В Колпино снесли торговые павильоны на Веры Слуцкой
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