В Петербурге от незаконных стоянок освободили 40 тысяч квадратов

В Петербурге за два рабочих дня от незаконных автостоянок освободили более 40 тыс. кв. метров. Все участки были заняты самовольно.

Мероприятия по освобождению земли провели сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) совместно с подведомственной организацией. Меры были приняты по 17 адресам в разных районах города.

Так, у дома 37 литера А на Советском проспекте была была выявлена открытая охраняемая автостоянка. Она занимала участок площадью 1,4 тыс. кв. метров. Территория была огорожена сеткой-рабицей, при входе был размещен автоматический шлагбаум. При этом, как сообщили в пресс-службе ККИ, участок не обременен договорными отношениями с городом.

Территория близ дома 2 по Большой Десятинной улице незаконно использовалась под размещение огороженной автостоянки. Разместилась она на площади более 1,7 тыс. кв. метров. Пользователь вышел за границы положенного участка, подчеркнули в комитете.

Незаконное использование земли под автостоянки также выявлено на проспекте Народного Ополчения, Ропшинском шоссе, Саперной улице, Бокситогорской улице, проспекте Луначарского, Будапештской улице, Выборгском шоссе и по другим адресам. Пользователя каждого из них заранее уведомили о необходимости освободить землю.

«В установленный срок участки освобождены не были. Сотрудниками ККИ совместно с подведомственной организацией проведены мероприятия по освобождению незаконно занятых земельных участков», — уточнили в пресс-службе комитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге демонтировали шесть незаконных павильонов. Они занимали около 200 кв. метров городской земли.