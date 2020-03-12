«Аэрофлот» снизил тарифы на международные перелеты

Авиакомпания «Аэрофлот» в среднем на 10% снизила тарифы на полеты за границу. Более дешевыми станут и некоторые билеты в эконом-классе.

Данная мера была предпринята для поддержания доступности авиаперелетов и распространяется не только на рейсы «Аэрофлота», но и на тарифы дочерних компаний, «России» и «Авроры». Билеты за границу по обновлённой стоимости доступны к покупке во всех каналах продаж уже с четверга, 12 марта.

Изменения коснутся всех перевозок, номинированных евро, включая топливный сбор. Отметим, что не так давно, в связи с падением цен на нефть и эпидемией коронавируса, рубль значительно ослаб. Курс доллара на пятницу, 13 марта, составляет 74,0274 рубля, курс евро — 83,6584 рубля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти России призвали ограничить авиасообщение с городами Италии, Франции, Германии и Испании.