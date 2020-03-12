Пользователи шутят, что группа Little Big разучились считать

Пользователи шутят, что группа Little Big разучились считать
Группа показала клип для конкурса. Фото: скриншот

Россияне перевели припев песни для «Евровидения-2020» и удивились.

Об этом стало известно сегодня, 13 марта. Песню Uno презентовали на Первом канале в шоу «Вечерний Ургант». Именно с ней петербургский коллектив поедет покорят Европу. Илья Прусикин, фронтмен группы, говорил, что поклонники услышат бразильские мотивы и увидят зажигательные танцы. Сейчас многие находятся в замешательстве – слушают трек снова и снова, переводят его и пытаются повторить движения.

Песня уже породила множество мемов. Так, некоторые отмечают, что в припеве артисты считают: «Один, два, четыре». Кто-то предположил, что Прусикин и его команда не умеют считать, другие же уверены – это намек на то, что группа не хочет занять третье место.

Пользователи заметили, что в треке звучат строки, отсылающие к творчеству Джастина Бибера и его новому хиту Yummy. Шутят все и про испанцев, которые явно в шоке после увиденного.

На данный момент клип Little Big набрал уже более 70 тысяч просмотров – и это за первые 20 минут после публикации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Little Big презентовали песню для «Евровидения» на Первом канале.

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