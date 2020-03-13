Пользователи возмутились из-за жесткой тренировки сына Плющенко

Фигурист очень строг к своему ребенку и делает ему поблажек, потому что хочет вырастить чемпиона.

Кадры с тренировкой были опубликованы в Instagram-аккаунте Евгения Плющенко. Он показал, как они делают растяжку с маленьким Сашей. Ребенок делает все, о чем его просят, но иногда говорит, что ему больно. Спортсмен отмечает, что взялся всерьез за занятия с сыном.

«А сейчас ты мне коленку жмешь, мне больно!»

— жалуется малыш.

Продюсер Яна Рудковская, снимающая жесткую тренировку, отметила, что Саше нужно меньше лениться и делать упражнения каждый день – тогда ничего не будет болеть.

В комментариях люди разделились на два лагеря: одни хвалят Плющенко, другие ругают. Многие сходятся во мнении, что Саше нужно иногда отдыхать и проводить время, как любой другой обычный ребенок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Плющенко прокомментировал слухи о любовнице из Петербурга. Спортсмен говорит, что уже привык читать о себе такое, но уверяет, что никогда не изменял супруге, Яне Рудковской. Более того — Плющенко намерен судиться: он нанял адвоката, чтобы оформить иск за клевету.