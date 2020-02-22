Плющенко прокомментировал слухи о любовнице из Петербурга

Плющенко прокомментировал слухи о любовнице из Петербурга
Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Фигурист признался, что его постоянно обвиняют в неверности.

Об этом стало известно 21 февраля. Фигурист Евгений Плющенко заявил, что часто слышит обвинения в неверности. Ему приписывают романы с некой девушкой из Санкт-Петербурга, а также непонятными певицами. Спортсмен говорит, что уже привык читать о себе такое, но уверяет, что никогда не изменял супруге, Яне Рудковской. Более того — Плющенко намерен судиться: он нанял адвоката, чтобы оформить иск за клевету.

Плющенко также вспомнил о конфликте из-за Алины Загитовой. Фигурист признался, что можно было бы решить все иначе – без скандала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Плющенко посоветовал Медведевой уйти из большого спорта. Фигурист заявил, что Евгении будет трудно конкурировать с более молодыми спортсменками, с легкостью выполняющими четверные прыжки.

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