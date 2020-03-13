Музыкальный критик о песне Little Big для Евровидения: «Абсолютно выхолощено»

Музыкальный критик о песне Little Big для Евровидения: &#171;Абсолютно выхолощено&#187;
Группа Little Big. Фото: vk.com// LITTLE BIG

Музыкальный критик Александр Беляев назвал песню группы Little Big пародией на стандартный продукт конкурса «Евровидение» 80-х годов.

«Это пародия на ранние 80-е по эстетике, некое эвродиско, в частности итальянское, но там было качество выше, а здесь все абсолютно выхолощено», — сказал критики, сообщает РИА «Новости».

В четверг, 12 марта на Первом канале состоялась премьера песни Uno, с которой группа Little Big поедет на «Евровидение».

Напомним, 2 марта в программе «Вести» на Первом канале сообщили, что от России на «Евровидение 2020» поедет петербургская группа Little Big.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году. Свое решение Билан объяснил тем, что организаторы не выполнили свои условия, а у него самого появились другие планы.

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