ВЦИОМ: 69% россиян планируют принять участие в голосовании о поправках к Конституции

ВЦИОМ: 69% россиян планируют принять участие в голосовании о поправках к Конституции
Конституция Российской Федерации. Фото: kremlin.ru

Согласно опросу ВЦИОМ, 87% россиян знают об общероссийском голосовании по поправкам.

При этом 64% готовы поддержать изменения в основном законе.

Результаты опроса показали, что 69% россиян планируют идти в этот день на избирательные участки. При этом 45% абсолютно точно в этом уверены.

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. Для того, чтобы документ был одобрен, поддержать его должны две трети региональных заксобраний Российской Федерации. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования, которое пройдет 22 апреля. Это день объявлен выходным.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.

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