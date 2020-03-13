Трамп обсудил с Трюдо ситуацию с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Лидеры обсудили события, связанные с пандемией коронавируса, а также усилия по борьбе с вирусом», — рассказал представитель Белого дома Джадд Дир, сообщает РИА «Новости».

При этом не уточняется, было ли известно Трампу на момент разговора о том, что Трюдо находится в карантине, а у его супруга заражена коронавирусом.

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо заразилась коронавирусом. Проба, которую она сдала, оказалась положительной, пишет Associated Press. Трюдо решил перейти в режим самоизоляции и работать из дома после того как его супруга, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания. У самого премьера симптомов нет.

На сегодня в мире насчитывается 125 тыс. человек заболевших коронавирусом более чем в 110 странах, 4625 скончались, при этом 68 тыс. человек выздоровели и выписаны из больниц.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.