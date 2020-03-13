Администрация МО Аптекарский остров в срок не оплатила работы по контрактам

Работы по контракту не были оплачены в срок. Фото: pixabay.com

Работы по контракту не были оплачены в срок. Фото: pixabay.com

Прокуратура Петроградского района нашла нарушения в работе местной администрации МО МО Аптекарский остров. Выступая заказчиком, она в срок не оплатила работы по контракту.

Местная администрация заключила с ООО «2БТ Инжиринг» три муниципальных контракта. По договорам подрядчик должен был выполнить работы с зелеными насаждениями и благоустройство территории на общую сумму более 550 тыс. рублей.

«По итогам местная администрация приняла работы, однако, оплатила их с существенным нарушением сроков», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В адрес руководителя местной администрации МО МО Аптекарский остров внесено представление об устранении нарушения. Возбуждены дела об административном правонарушении по статье о нарушении срока и порядка работ при осуществлении закупок для муниципальных нужд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главу местной администрации МО Коломна привлекли к административной ответственности за нарушение закона в сфере закупок.