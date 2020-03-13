Два каршеринга сгорели дотла на парковке гипермаркета на Дальневосточном

В Невском районе Петербурга подожгли два каршеринговых автомобиля Volkswagen Polo. Машины сгорели полностью.

Сообщение о пожаре поступило в полицию около четырех утра 12 марта. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили машины в полностью сгоревшем состоянии.

Автомобили были припаркованы у гипермаркета на Дальневосточном проспекте. Происшествие попало на записи с камер видеонаблюдения.

«Просмотром видеозаписи установлено, что машины загорелись в результате поджога», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества. Полиция принимает меры по поиску и задержанию поджигателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Гатчины неизвестные подожгли автомобиль Toyota Land Cruiser.