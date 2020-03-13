Пригожин уверен в победе группы Little Big на Евровидении

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что группа Little Big, представляющая Россию на «Евровидении-2020», имеет очень большие шансы на победу.

«Шансы на победу очень велики, классный трек. Модно сделано, все очень «вкусно» и очень хорошо. Мне нравится. Ребята молодцы, и победа будет за ними»,- сказал он, сообщает РИА «Новости».

В четверг, 12 марта на Первом канале состоялась премьера песни Uno, с которой группа Little Big поедет на «Евровидение».

Напомним, 2 марта в программе «Вести» на Первом канале сообщили, что от России на «Евровидение 2020» поедет петербургская группа Little Big.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году. Свое решение Билан объяснил тем, что организаторы не выполнили свои условия, а у него самого появились другие планы.