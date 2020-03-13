Движение на стрелке Васильевского острова остановилось из-за сломанных светофоров

Возле Дворцового моста в сторону центра Петербурга скопилось множество автомобилей. Пробка почти не двигается из-за неполадки со светофорами.

Утром пятницы, 13 марта, на стрелке Васильевского острова крайне затрудненное движение транспорта. Причиной тому — сломанные светофоры на участке от Тучкова моста и до самого Адмиралтейства. В ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» объяснили, что знают о проблеме и уже работают над её решением.

Специалисты, выехавшие на место происшествия, считают, что причиной технического сбоя стало короткое замыкание. Работники дирекции устраняют поломку. По состоянию на 10:44 «Яндекс.Пробки» не показывают ничего утешительного, участок от Биржи до Дворцовой площади стоит «намертво».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении Доблести и Ленинского ветер уронил светофор.