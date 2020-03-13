Китай: коронавирус в Ухань могли завести военные США

Китай: коронавирус в Ухань могли завести военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Фото: twitter.com/zlj517

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Линцзянь предположил, что коронавирус нового типа мог попасть в Ухань по вине американских военных.

«Когда случился «нулевой пациент» в США? Сколько людей заражено? В каких они больницах? Военные Соединенных Штатов могут быть теми, кто принес эпидемию в Ухань. Будьте прозрачными! Сделайте ваши сведения публичными! США задолжали нам объяснения!», — написал он в Twitter.

Предположение Линцзянь выдвинул после того, как глава Центра по предупреждению и контролю заболеваний США Роберт Редфилд заявил о случаях коронавируса в США. Он рассказал, что в Штатах несколько людей скончались якобы от гриппа. Уже после смерти было установлено, что причиной кончины был коронавирус.

Напомним, в конце 2019 года в Китае произошла вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Эпицентром заражения стал город Ухань. Болезнь распространилась за пределы КНР. В марте Всемирная организация здоровья признала ситуацию с коронавирусом пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент США Дональд Трамп обсудил пандемию коронавируса с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Китай кнр коронавирус США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новый клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Китай: коронавирус в Ухань могли завести военные США
В Петербурге задержан лжеводопроводчик, который украл у пенсионерки 113 ...
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Петербурге и Ленобласти ...
Ученые считают, что сидеть на корточках полезно для здоровья
В Петербурге предлагают легализовать уличных музыкантов
Том Хэнкс обратился к своим фанатам после заражения коронавирусом
Движение на стрелке Васильевского острова остановилось из-за сломанных светофоров