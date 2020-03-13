Больницы Ленобласти готовы принимать пациентов с коронавирусом

Больницы Ленобласти готовы принимать пациентов с коронавирусом
Врачи регулярно проходят подготовку по вопросам диагностики и лечения респираторных заболеваний. Фото: pixabay

Медицинские учреждения Ленобласти готовы принимать пациентов с вирусными инфекциями, к ним относится и коронавирус.

Региональные больницы полностью обеспечены всеми необходимыми препаратами, средствами индивидуальной защиты, а также пульсоксиметрами для оказания медпомощи в условиях роста заболеваемости респираторными инфекциями.

Как сообщили в комитете по здравоохранению области, всего в регионе работает 15 стационаров, которые рассчитаны на 396 зараженных, кроме того, при необходимости численность коек будет увеличена.

Специалисты регулярно проходят подготовку по вопросам диагностики и лечения респираторных заболеваний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Эстонии число зараженных коронавирусом выросло до 41 человека.

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Больницы Ленобласти готовы принимать пациентов с коронавирусом
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