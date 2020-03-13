Первый случай заражения коронавируса в Китае диагностировали еще в ноябре

Однако достоверность этих сведений может вызывать сомнения. Фото: pixabay.com

Однако достоверность этих сведений может вызывать сомнения. Фото: pixabay.com

Оказалось, что впервые пациент с подозрением на неизвестный коронавирус попал в госпиталь провинции Хубэй еще 17 ноября прошлого года.

Информацию об этом обнародовало китайское издание South China Morning Post, ссылаясь на секретные правительственные документы. Согласно этим данным, 17 ноября 2019 году в больницу поступил 55-летний мужчина с признаками заражения коронавирусом. С этого момента в медучреждение в течение месяца ежедневно поступали от 1 до 5 заболевших.

К 15 декабря было зарегистрировано уже 27 случаев, хотя публично о вспышке неизвестного тогда штамма коронавируса сообщили лишь в конце месяца, когда жертв насчитывалось больше трехсот.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Ленинградской области. Пострадала вернувшаяся из Италии жительница Кудрово.