В Ленобласти из-за коронавируса отменены мероприятия с численностью от 300 человек

В Ленобласти из-за коронавируса отменены мероприятия с численностью от 300 человек
Зона для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

В Ленинградской области введен запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 300 человек. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.

В связи с пандемией коронавируса в Ленобласти вводится режим повышенной готовности для органов управления и сил областной подсистемы РСЧС. Постановление вступило в силу с момента опубликование, 13 марта.

Ограничение на массовые мероприятие начинает действовать с 15 марта. Речь идет о театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других мероприятий. Срок действия запрета пока не определен.

Напомним, 13 марта стало известно о первом случае коронавируса в Ленобласти. Инфекцию обнаружили у жительницы города Кудрово, которая недавно вернулась из Италии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 16 марта из-за коронавируса вводится запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 1 тыс. человек

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