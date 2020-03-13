Участок А-215 закроют для грузовиков на границе Ленинградской и Вологодской областей

С 13 марта участок федеральной дороги А-215 на границе Ленинградской и Вологодской областей закроют для грузовых автомобилей. Ограничение вводится на месяц.

Речь идет о дороге Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволо в Вытегорском районе Вологодской области. Решение принято балансодержателем дороги ФКУ Упрдор «Холмгоры».

Ограничение распространяется на автомобили с полной массой более 3,5 тонн. Снять его планируют 12 апреля 2020 года.

Как уточнили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», для большегрузов будет недоступен участок с км 116 до км 174.

В качестве альтернативы водителям грузовых автомобилей предлагают воспользоваться дорогами А-114 Вологда — Тихвин — Р-21 «Кола» и Р-21 «Кола» Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия.

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