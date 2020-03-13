Санкт-Петербург вошел в десятку самых чистых регионов России

Санкт-Петербург вошел в десятку самых чистых регионов России
Петербург. Фото: Baltphoto

Северной столице досталось десятое место в «Национальном экологическом рейтинге», который подготовила организация «Зеленый патруль» по итогам прошедшего сезона.

Так, статус наиболее экологически чистых российских регионов получили Тамбовская и Белгородская области, а также Республика Алтай. Пятое место рейтинга досталось столице, а десятое — Петербургу. В топ-10 регионов также вошли Алтайский край, Курская и Магаданская области, Чукотка и Республика Коми.

А вот в пятерку регионов с худшим экологическим положением попали Республика Бурятия, Московская и Оренбургская области, Забайкальский край и Республика Саха.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин призвал беречь экологию и рассказал, как именно.

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