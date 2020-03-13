Disney выпустит сериал «Локи» с Томом Хиддлстоном

Глава корпорации Walt Disney Боб Айгер поделился с общественностью сроками выхода сериала «Локи», главную роль в котором сыграет Том Хиддлстон.

Айгер рассказал об этом на ежегодной встрече с инвесторами, которая состоялась в американском городе Роли в штате Северная Каролина. Как сообщает Variety, поклонники вселенной Marvel смогут увидеть сериал в начале следующего года. Шоу будет доступно для просмотра на платформе Disney Plus.

Напомним, ранее СМИ распространили информацию о том, что сериал выйдет весной 2021 года. Глава Walt Disney также подчеркнул, что ситуация с пандемией коронавируса в мире никак не повлияет на создание сериала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что съемки новой части «Человека паука» начнутся в середине лета.